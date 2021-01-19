Агент Манджукича рассказал о том, мог ли футболист продолжить карьеру в России

Иван Цветкович, агент нападающего «Милана» Марио Манджукича, рассказал «СЭ» мог ли футболист перейти в Россию.

Ранее журналист Николо Скира сообщал, что Марио отклонил этой зимой предложения «Спартака», ЦСКА и «Локомотива».

— Были ли варианты у Марио перейти в российский клуб зимой?

— Нет. Все, что у нас было из России — это «Локомотив» во время летнего трансферного окна. На этом все.

Сегодня, 19 января, «Милан» объявил о подписании хорвата. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления на сезон.

Последним клубом Манджукича был катарский «Аль-Духайль». В сезоне 2019/2020 футболист провел пять матчей. Команду он покинул в июле 2020 года.

(Данил Алешин)