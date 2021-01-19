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Нападающий Манджукич официально стал игроком «Милана»

13:51
Марио Манджукич. Фото ФК «Милан»
Марио Манджукич. Фото ФК «Милан»
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«Милан» объявил на официальном сайте о подписании контракта с нападающим Марио Манджукичем.

Соглашение 34-летнего игрока с командой рассчитано до конца сезона-2020/21 с возможностью продления на сезон. Футболист будет играть в клубе под 9-м номером.

Хорват отыграл 5 неполных сезонов в Италии в составе «Ювентуса». Он покинул туринскую команду в зимнее трансферное окно сезона 2019/2020. В последний раз Манджукич выходил на поле 7 марта в матче чемпионата Катара за «Аль-Духаиль».

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