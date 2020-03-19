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Агент Думбья: «Сейду был бы заинтересован в возвращении в Россию»

21:53
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Агент форварда «Сьона» Сейду Думбьи Жан-Бернар Бейтризон рассказал о возможности перехода своего клиента в клуб РПЛ.

Ранее президент «Сьона» предложил в одностороннем порядке урезать зарплаты футболистам до 11 700 евро на время приостановки чемпионата из-за коронавируса. Думбья не согласился, как и многие ведущие игроки.

— Все контракты с ведущими игроками расторгнуты, в том числе с Сейду, — сообщил Бейтризон ТАСС. — Он был бы заинтересован в возвращении в Россию.

В текущем сезоне 32-летний ивуариец провел 15 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых забил 5 голов. Думбья уже выступал в России за ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом РПЛ, а также двукратным обладателем Кубка страны.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8029937

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