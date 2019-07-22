Абидаль посоветовал Фекиру перейти в "Бетис", а не в "Наполи"

Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль​ недавно побеседовал с полузащитником "Лиона" Набилем Фекиром. Как утверждает RMC, 39-летний француз посоветовал своему соотечественнику присоединиться к "Бетису", а не к "Наполи".

Ранее стало известно, что "Бетис" предлагает за игрока сборной Франции 29 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Фекир провел 39 матчей за "Лион", забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.

Фекир не хочет переходить в "Бетис" //

"Наполи" включился в борьбу за Фекира