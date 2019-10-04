19-летнего нападающего «Зальцбурга» достали слухи о переходе в другие клубы
20:35
Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанн признался, что ему надоели разговоры о том, что он может перейти в другой европейский клуб из более статусного чемпионата.
— Клуб старается оградить меня от всего этого внимания. Мне действительно этой нужно, — приводит слова Холанна VG.
Меня просто достали эти слухи. Уже становится скучно.
Насколько я устал от этого по школе от 1 до 10? На 9,9.
В нынешнем сезоне 19-летний норвежец провел 11 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 5 результативных передач.