19-летнего нападающего «Зальцбурга» достали слухи о переходе в другие клубы

Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанн признался, что ему надоели разговоры о том, что он может перейти в другой европейский клуб из более статусного чемпионата.

— Клуб старается оградить меня от всего этого внимания. Мне действительно этой нужно, — приводит слова Холанна VG.

Меня просто достали эти слухи. Уже становится скучно.

Насколько я устал от этого по школе от 1 до 10? На 9,9.

В нынешнем сезоне 19-летний норвежец провел 11 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 5 результативных передач.