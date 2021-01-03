Зидан считает, что «Реалу» придется бороться за чемпионство не только с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Сельтой» в 17-м туре чемпионата Испании (2:0) признал, что его команда хорошо сыграла и заслужила три очка.

— Мы очень хорошо контролировали игру, — цитирует Movistar Зидана. — В обороне мы играли решительно и оказывали давление. Забили с контратаки и после полностью контролировали игру. Чувствуем себя хорошо, даже несмотря на то, что проиграли «Эльче». Нужно помнить, что у соперниокв тоже есть хорошие выступления, но «Реал» имеет серию из девяти матчей без поражений, с шестью победами и тремя ничьими. У нас не личная борьба с «Атлетико» за победу в лиге, это будет открытая чемпионская гонка.