Вратарь «Севильи» Буну: «Не знал, как нужно праздновать забитый гол»

Вратарь «Севильи» Яссин Буну прокомментировал матч 28-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (1:1). Голкипер сравнял счет на 94-й минуте встречи.

«Это была сложная игра, но мы играли хорошо, так что пенальти нас немного сбило. Во втором тайме мы были настойчивы, пока не забили гол. Я благодарен тренеру, что он разрешил прийти на розыгрыш углового. Странно описать забитый гол, ведь я не знал, как нужно праздновать. Это было очень странно, но товарищи по команде были счастливы, хоть мы заслуживали большего», — приводит слова Буну официальный сайт клуба.

После этого матча «Севилья» с 55 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Вальядолид» с 27 очками — на 16-й строчке.