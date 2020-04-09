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Жозе Фонте: «Знаю, что Роналду любит Мадрид. Не удивлюсь, если он вернется в «Реал»

15:45

Защитник «Лилля» и сборной Португалии Жозе Фонте заявил, что не исключает возвращения его партнера по национальной команде, форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в мадридский «Реал».

— Я знаю, что он любит Мадрид, это точно, — приводит TalkSPORT слова Фонте. — Ясно, что он любит сам «Реал», ведь это один из самых больших клубов в мире, если не самый большой. У Криштиану там осталось много друзей, к тому же, он никогда не закрывал дверь. Так что не удивлюсь, если он вернется в «Реал».

Криштиану Роналду выступал за «Реал» с лета 2009 года по лето 2018 года. В июле 2018 года португалец перешел в «Ювентус».

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