Лапорта: «Если «Барселона» выиграет трофей, хотел бы, чтобы Хави продолжил работу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, будет ли клуб пытаться сохранить главного тренера команды Хави по окончании сезона.

«Мы все намерены поговорить в конце сезона. Он принял решение, иногда решения пересматриваются. Представьте, если мы выиграем титул. Я думаю, Хави пересмотрит свое решение и скажет нам, что хочет делать. Если мы выиграем титул, я бы хотел, чтобы Хави продолжил работу», — приводит слова Лапорты ElDesmarque.

Ранее Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона-2023/24. 44-летний специалист возглавляет команду с ноября 2021 года.

После 29 туров сине-гранатовые занимают второе место в ла лиге, набрав 64 очка. Отрыв от лидирующего «Реала» составляет 8 очков. Также «Барселона» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».