Тчуамени: «Если испанцы увидят Мбаппе вживую, они поймут, насколько он великий игрок»

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени назвал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе великим игроком.

«Испанцы действительно знают, каким игроком является Килиан... Если они действительно увидят его вживую, они поймут, насколько он великий игрок», — приводит слова Тчуамени Madrid Xtra.

Ранее Мбаппе заявил, что объявит о своем будущем перед началом чемпионата Европы-2024. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.