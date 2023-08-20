«Жирона» разгромила «Хетафе» во 2-м туре ла лиги

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«Жирона» дома разгромила «Хетафе» в матче 2-го тура чемпионата Испании — 3:0.

У каталонцев забивали Янхель Эррера и Кристиан Стуани (дубль).

«Жирона» набрала 4 очка после двух туров ла лиги. У «Хетафе» — 1 очко.