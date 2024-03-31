«Жирона» обыграла «Бетис» дома. Довбик оформил дубль

«Жирона» дома обыграла «Бетис» в матче 30-го тура ла лиги — 3:2.

На 36-й минуте счет в игре открыл форвард каталонцев Артем Довбик. Сравнял счет нападающий бело-зеленых Жозе Виллиан. На 65-й минуте Довбик вывел свою команду вперед, записав на свой счет дубль. На 76-й минуте счет снова стал равным. Свой второй мяч забил Виллиан. На 90+2 минуте решающий гол оформил футболист хозяев Кристиан Стуани.

«Жирона» занимает третье место, набрав 65 очков. «Бетис» занимает седьмое место с 42 очками.