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«Жирона» обыграла «Бетис» дома. Довбик оформил дубль

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«Жирона» дома обыграла «Бетис» в матче 30-го тура ла лиги — 3:2.

На 36-й минуте счет в игре открыл форвард каталонцев Артем Довбик. Сравнял счет нападающий бело-зеленых Жозе Виллиан. На 65-й минуте Довбик вывел свою команду вперед, записав на свой счет дубль. На 76-й минуте счет снова стал равным. Свой второй мяч забил Виллиан. На 90+2 минуте решающий гол оформил футболист хозяев Кристиан Стуани.

«Жирона» занимает третье место, набрав 65 очков. «Бетис» занимает седьмое место с 42 очками.

Испания. Ла Лига. 30-й тур
31 мар, 17:15. Montilivi (Жирона)
Жирона
3:2
Бетис

Футбол
ФК Бетис
ФК Жирона
3
0
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Захарян выйдет в стартовом составе в матче «Алавес» — «Реал Сосьедад»

Украинец Довбик стал вторым игроком в истории «Жироны» с 15 голами за сезон ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 29 22 6 1 64-20 72
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетик 29 16 8 5 50-26 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 29 12 10 7 42-31 46
7
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 29 8 8 13 26-35 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.03 23:00
Кадис – Гранада
 1 : 0
30.03 16:00
Хетафе – Севилья
 0 : 1
30.03 18:15
Альмерия – Осасуна
 0 : 3
30.03 20:30
Валенсия – Мальорка
 0 : 0
30.03 23:00
Барселона – Лас-Пальмас
 1 : 0
31.03 15:00
Сельта – Р. Вальекано
 0 : 0
31.03 17:15
Жирона – Бетис
 3 : 2
31.03 19:30
Алавес – Р. Сосьедад
 - : -
31.03 22:00
Реал – Атлетик
 - : -
1.04 22:00
Вильярреал – Атлетико
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 21 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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