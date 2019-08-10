Жерар Пике: "У "Барселоны" будет дополнительная мотивация после поражения от "Ливерпуля"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике отметил, что в новом сезоне мотивация команды будет особенно сильной из-за поражения от "Ливерпуля" в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов. Каталонцы проиграли на "Энфилде" со счетом 0:4.

– Это будет мой 12-й сезон в "Барселоне", – цитирует AS Пике. – Но каждый год нужно обновлять мотивацию, чтобы подстегивать себя в борьбе за титулы. Думаю, после поражения от "Ливерпуля" в прошлом сезоне дополнительная мотивация очень велика. Два года подряд мы были близки к финалу Лиги чемпионов, но не выходили. Впереди сложный сезон, но мы будем стараться выиграть все.