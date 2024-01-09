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Жерар Пике объявил о возвращении в футбол в качестве тренера

Руслан Минаев
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Жерар Пике.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что возвращается в футбол в качестве тренера.

«Наступил новый год и после тщательных раздумий я принял решение вернуться в футбол. Я очень по нему скучал.

Я возвращаюсь не в качестве игрока, а в качестве тренера. Поделюсь деталями в конце недели", — написал Пике на своей странице в соцсети Х. Позже он удалил свой пост.

Ранее Пике говорил, что не скучает по футболу.

36-летний испанец завершил свою карьеру в конце 2022 года. Защитник сыграл за «Барселону» 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач.

Жерар Пике
Футбол
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1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 19 11 5 3 36-19 38
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
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 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
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 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
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 Лас-Пальмас 19 7 4 8 16-17 25
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 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
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 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
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 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
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 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
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 Севилья 19 3 7 9 23-27 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
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 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
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