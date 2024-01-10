Анчелотти считает Симеоне идеальным тренером для «Атлетико»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании поделился мнением о главном тренере мадридцев Диего Симеоне.
«Симеоне — идеальный тренер для этой команды. Иначе он бы вряд ли продержался так долго на своем посту. Мы много общались и хорошо знаем друг друга. Уважительно относимся друг к другу», — цитирует специалиста AS.
Симеоне занимает пост главного тренера «Атлетико» с декабря 2011 года. Матч «Реала» против «Атлетико» состоится сегодня, 10 января, в Саудовской Аравии.
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|
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|
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|5
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|
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|Осасуна
|19
|6
|4
|9
|22-29
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|
13
|Вильярреал
|19
|5
|4
|10
|27-38
|19
|
14
|Мальорка
|19
|3
|9
|7
|17-23
|18
|
15
|Алавес
|19
|4
|5
|10
|15-25
|17
|
16
|Севилья
|19
|3
|7
|9
|23-27
|16
|
17
|Сельта
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
18
|Кадис
|19
|2
|9
|8
|14-26
|15
|
19
|Гранада
|19
|2
|5
|12
|22-40
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|
20
|Альмерия
|19
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|12.01
|23:00
|
Севилья – Алавес
|- : -
|13.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вильярреал
|- : -
|13.01
|18:15
|
Мальорка – Сельта
|- : -
|13.01
|20:30
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
|13.01
|23:00
|
Бетис – Гранада
|- : -
|14.01
|16:00
|
Альмерия – Жирона
|- : -
|14.01
|18:15
|
Кадис – Валенсия
|- : -
|30.01
|23:00
|
Барселона – Осасуна
|- : -
|31.01
|23:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|1.02
|23:00
|
Хетафе – Реал
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3
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