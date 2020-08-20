Жерар Деулофеу: «Куман мне вообще ничего не дал как тренер. Я был несчастлив»
11:58
Нападающий «Уотфорда» и воспитанник «Барселоны» Жерар Деулофеу рассказал об опыте работы с новым главным тренером каталонцев Роналдом Куманом.
— Я могу рассказать вам о личном опыте работы с Куманом, — цитирует Marca Деулофеу. — Правда, мне мало что есть сказать о нем. Он не научил меня абсолютно ничему. Я был несчастлив, просил отпустить меня из команды и ушел в «Милан». Посмотрим, чего он добьется на «Камп Ноу».
Деулофеу выступал под руководством Кумана в «Эвертоне» с 2016 по 2017 год.