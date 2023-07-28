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Винисиус: «Я очень счастлив, что мне доверили носить номер 7, номер Криштиану, Хуанито»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал то, что теперь будет выступать под 7-м номером. Ранее он играл под 20-м.

«Я очень счастлив и горд, что мне доверили носить номер 7, номер Криштиану, Хуанито. Я очень счастлив. Меня вдохновляет Криштиану, потому что я наблюдал за ним с первой игры в команде до последней, и он ознаменовал собой целую эпоху в этом клубе», — приводит слова Винисиуса Madrid Xtra.

Ранее сообщалось, что Винисиус готов взять на себя функции лидера и стать ориентиром для атакующих футболистов. Он чувствует больше ответственности после ухода Карима Бензема.

Винисиус Жуниор
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