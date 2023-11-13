Защитник «Барселоны» Алонсо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

За защитником «Барселоны» Маркосом Алонсо активно следят клубы из Саудовской Аравии и в любой момент могут сделать игроку предложение о переходе, сообщает TodoFichajes.

Трансферная стоимость 32-летнего футболиста — около 5 миллионов евро.

Алонсо перешел в «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента из «Челси». Контракт игрока с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне ла лиги защитник провел 4 матча, не отметившись результативными действиями.