Ямаль заявил, что забьет гол в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о своих эмоциях в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Я очень взволнован. Это мой первый четвертьфинал на этом турнире, и это мечта — сыграть там. Нам нужно играть в свой футбол и доминировать над ними. Мой прогноз на этот матч? 1:0. Кто забьет? Это буду я», — приводит Mundo Deportivo слова Ямаля.

Первый матч между «Барселоной» и «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 10 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

В текущем сезоне 16-летний Ямаль провел 40 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 6 голами и 7 результативными передачами. Его контракт с каталонцами рассчитан до конца июня 2026 года.