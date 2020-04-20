Вратарь «Барселоны» Нету может вернуться в «Валенсию»

«Барселона» намерена продать вратаря Нету в следующее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По информации источника, бывший клуб 30-летнего бразильца, «Валенсия», хочет вернуть голкипера в команду. Сообщается, что сам футболист также не против возвращения в предыдущую команду. Источник утверждает, что «Барселона» хочет выручить за вратаря от 20 до 25 миллионов евро.

«Барселона» купила Нету у «Валенсии» летом 2019 года за 26 миллионов евро. Бразилец провел за каталонскую команду 4 матча и пропустил 7 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 14,5 миллиона евро.