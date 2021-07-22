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Висенте дель Боске отказался комментировать слова Переса в аудиозаписях

22:13
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Бывший тренер сборной Испании и мадридского «Реала» Висенте дель Боске в интервью Mundo Deportivo поделился мнением об аудиозаписях приватных бесед президента «Реала» Флорентино Переса с журналистом El Confidencial.

«Что-либо сказанное в приватном разговоре можно трактовать по-разному, так что я предпочитаю не затрагивать эту тему», — сказал дель Боске.

Висенте дель Боске за четыре сезона у руля «Реала» выигрывал два титула испанского чемпионата и две Лиги чемпионов, а со сборной Испании в 2010 году выиграл чемпионат мира, а в 2012-м — чемпионат Европы.

Ранее стало известно об аудиозаписях приватных бесед Флорентино Переса с журналистом El Confidencial, в которых Перес разным негативным образом высказывался об игроках и тренерах, когда-либо бывших игроками мадридского «Реала».

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Иван Шитик все материалы автора

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