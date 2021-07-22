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Депай: «Барселоне» нельзя отказать»

22 июля 2021, 23:20
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай поделился эмоциями после перехода в испанский клуб.

«Это большая честь и мечта быть здесь, я с детства мечтал об этом. В детстве дедушка подарил мне футболку «Барселоны», потому что верил, что я буду здесь играть. Сегодня его слова сбылись.

Перешел бы я в «Барселону», если бы на посту главного тренера команды не остался Куман? Да, «Барсе» нельзя отказать. Куман сыграл очень важную роль в моем переходе, но я бы сделал это в любом случае», — сказал футболист на пресс-конференции.

Голландец перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

Депай провел 36 матчей в завершившемся чемпионате Франции, в которых забил 20 мячей, а также отдал 10 голевых передач.

Депай выступал за «Лион» с 2017 года, ранее он играл за английский «Манчестер Юнайтед» и нидерландский ПСВ.

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Иван Шитик все материалы автора

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