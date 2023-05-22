Винисиус не намерен покидать «Реал», несмотря на советы его окружения

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор не намерен покидать клуб, сообщает ESPN.

Окружение игрока подняло перед бразильцем вопрос о смене клуба из-за большого количества расистских скандалов в матчах чемпионата Испании. Отмечается, что 22-летний футболист находится на грани срыва.

В матче с «Валенсией» (0:1) в 35-м туре Винисиус получил красную карточку.

По ходу встречи у бразильца случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.