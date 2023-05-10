«Вильярреал» продлил контракт с защитником Альбиолем

«Вильярреал» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Раулем Альбиолем.

Новое соглашение 37-летнего испанца с клубом рассчитано до конца июня 2024 года.

Альбиоль выступает за «Вильярреал» с 2019 года. Вместе с командой он выигрывал Лигу Европы в сезоне-2020/21. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Альбиоль провел 37 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.