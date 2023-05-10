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Месси обратился к Бускетсу, объявившему об уходе из «Барселоны» по окончании сезона

Мария Гусева
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался об уходе Серхио Бускетса из «Барселоны» в конце сезона.

Месси и Бускетс вместе выступали за «Барселону» с 2008 по 2021 год.

«На поле всегда пятерка, но на самом деле как игрок и как человек ты на все 10, Буси. Я желаю всего наилучшего на новом этапе тебе и всей твоей семье. Спасибо за то, что ты сделал на поле и за его пределами. Мы пережили так много моментов вместе, много хороших и иногда тяжелых... Они останутся навсегда! Крепко обнимаю», — написал Месси в социальной сети.

Серхио Бускетс. Серхио Бускетс уходит — последний из великой «Барселоны». Вместе с Месси — в Саудовскую Аравию?

34-летний Бускетс — воспитанник академии «Барселоны». За первую команду он дебютировал в 2008 году и провел 719 матчей, забил 18 голов и сделал 45 результативных передач.

Вместе с «Барселоной» полузащитник восемь раз стал чемпионом Испании и семь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны, по три раза — победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

Лионель Месси
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Барселона
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«Вильярреал» продлил контракт с защитником Альбиолем
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Атлетико 33 21 6 6 60-26 69
3
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 33 16 6 11 47-34 54
6
 Бетис 33 15 7 11 40-37 52
7
 Жирона 33 13 8 12 52-46 47
8
 Атлетик 33 13 8 12 43-33 47
9
 Р. Вальекано 33 12 10 11 40-42 46
10
 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
11
 Севилья 33 12 8 13 41-49 44
12
 Мальорка 33 11 8 14 32-37 41
13
 Сельта 33 10 9 14 38-46 39
14
 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
15
 Кадис 33 8 11 14 26-49 35
16
 Вальядолид 33 10 5 18 30-57 35
17
 Валенсия 33 9 7 17 36-40 34
18
 Хетафе 33 8 10 15 30-42 34
19
 Эспаньол 33 7 10 16 40-56 31
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 Эльче 33 3 7 23 25-64 16
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Мальорка – Кадис
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Осасуна – Альмерия
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Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

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Бетис

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