Видаль получил предложение из Китая. Игрок хочет перейти в «Интер»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль намерен сменить команду. 32-летний чилиец получил выгодное предложение из Китая, но игрок хочет перейти в «Интер». Главный тренер миланского клуба Антонио Конте зовет его в команду, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт Видаля с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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