«Вальядолид» уволил главного тренера после разгрома от «Реала»

Сегодня, 3 апреля, «Вальядолид» объявил об увольнении с поста главного тренера Хосе Рохо Мартина, известного как Пачета.

Специалист работал с лета 2021 года. В 75 матчах под руководством тренера «бело-фиолетовые» одержали 36 побед при 13 ничьих и 26 поражениях.

2 апреля команда проиграла «Реалу» со счетом 0:6. На данный момент «Вальядолид» занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиге.