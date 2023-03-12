«Валенсия» на своем поле обыграла «Осасуну»

«Валенсия» в матче 25-го тура чемпионата Испании обыграла «Осасуну» со счетом 1:0.

Единственный гол на 74-й минуте забил Джастин Клюйверт. На 91-й минуте Уго Дуро мог увеличить счет, но не реализовал пенальти.

После этого матча «Валенсия» с 26 очками занимает 16-е место в турнирной таблице, «Осасуна» с 34 очками — на восьмой строчке.