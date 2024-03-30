«Валенсия» дома сыграла вничью с «Мальоркой»

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«Валенсия» сыграла вничью с «Мальоркой» в домашнем матче 30-го тура ла лиги — 0:0.

«Валенсия» набрала 41 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Мальорка» (31) идет 15-й.

Следующий матч в чемпионате Испании «Валенсия» проведет 4 апреля против «Гранады». «Мальорка» 13 апреля сыграет с «Реалом».