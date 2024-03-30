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«Валенсия» дома сыграла вничью с «Мальоркой»

Виктория Кравченко
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«Валенсия» сыграла вничью с «Мальоркой» в домашнем матче 30-го тура ла лиги — 0:0.

«Валенсия» набрала 41 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Мальорка» (31) идет 15-й.

Следующий матч в чемпионате Испании «Валенсия» проведет 4 апреля против «Гранады». «Мальорка» 13 апреля сыграет с «Реалом».

Испания. Ла Лига. 30-й тур
30 мар, 20:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
0:0
Мальорка

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
ФК Валенсия
ФК Мальорка
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 29 22 6 1 64-20 72
2
 Барселона 29 19 7 3 60-34 64
3
 Жирона 29 19 5 5 59-34 62
4
 Атлетик 29 16 8 5 50-26 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 29 12 10 7 42-31 46
7
 Бетис 29 10 12 7 34-33 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 29 10 7 12 29-32 37
13
 Алавес 29 8 8 13 26-35 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 29 6 11 12 25-38 29
17
 Сельта 29 6 9 14 32-44 27
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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38 тур
29.03 23:00
Кадис – Гранада
 1 : 0
30.03 16:00
Хетафе – Севилья
 0 : 1
30.03 18:15
Альмерия – Осасуна
 0 : 3
30.03 20:30
Валенсия – Мальорка
 0 : 0
30.03 23:00
Барселона – Лас-Пальмас
 - : -
31.03 15:00
Сельта – Р. Вальекано
 - : -
31.03 17:15
Жирона – Бетис
 - : -
31.03 19:30
Алавес – Р. Сосьедад
 - : -
31.03 22:00
Реал – Атлетик
 - : -
1.04 22:00
Вильярреал – Атлетико
 - : -
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Джуд Беллингем

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Реал

 16
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Анте Будимир

Осасуна

 16
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Борха Майораль

Хетафе

 15
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 22 2 4
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 21 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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