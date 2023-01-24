«Валенсия» сыграла вничью с «Альмерией» на своем поле

«Валенсия» сыграла вничью с «Альмерией» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании — 2:2.

У хозяев забили Джастин Клайверт и Хосе Гайя, у гостей отличились Чуми и Франсиско Портильо. Форвард «Альмерии» Ларджи Рамазани не реализовал пенальти на 44-й минуте встречи.

«Валенсия» занимает 12-е место в таблице чемпионата Испании с 20 очками в 17 матчах. «Альмерия» идет на 14-й строчке с 19 очками в 18 играх.