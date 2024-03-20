Деку: «Барселона» не хочет, чтобы Кубарси и Ямаль играли на Евро-2024 и на Олимпиаде»

Спортивный директор «Барселоны» поделился мнением по поводу того, что два молодых игрока команды летом могут принять участие сразу в двух международных турнирах.

Сборная Испании будет участвовать в чемпионате Европы и в Олимпийских играх.

«В клубе не хотят, чтобы Кубарси и Ямаль играли на Евро-2024 и на Олимпиаде. Федерация футбола Испании знает нашу позицию, но нам также стоит обсудить ситуацию с самими игроками», — цитирует Деку Barca Universal.

Кубарси и Ямаль являются основными игроками «Барселоны». Оба игрока были вызваны в сборную Испании на ближайшие матчи.