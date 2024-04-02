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Сегодня, 10:25

В «Барселоне» пытаются убедить Хави остаться

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хави.
Фото AFP

В «Барселоне» заинтересованы в продолжении сотрудничества с нынешним главным тренером команды Хави, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство каталонцев по-прежнему не приблизилось к договоренности ни с одним из тренеров, поскольку продолжает рассчитывать на продолжение сотрудничества с Хави. В клубе пытаются убедить главного тренера остаться.

Mundo Deportivo сообщает, что Хави потребует усиление команды, если останется в клубе. Для того чтобы тренер мог продолжать работы, ему нужно быть уверенным, что у клуба есть средства для подписания игроков, которые ему необходимы.

В январе 44-летний испанец объявил, что покинет «Барселону» в конце сезона. Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021 года.

После 30 матчей «Барселона» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице испанской ла лиги, отставая от «Реала» на 8 очков. Также клуб сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
Результаты / календарь
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38 тур
29.03 23:00
Кадис – Гранада
 1 : 0
30.03 16:00
Хетафе – Севилья
 0 : 1
30.03 18:15
Альмерия – Осасуна
 0 : 3
30.03 20:30
Валенсия – Мальорка
 0 : 0
30.03 23:00
Барселона – Лас-Пальмас
 1 : 0
31.03 15:00
Сельта – Р. Вальекано
 0 : 0
31.03 17:15
Жирона – Бетис
 3 : 2
31.03 19:30
Алавес – Р. Сосьедад
 0 : 1
31.03 22:00
Реал – Атлетик
 2 : 0
1.04 22:00
Вильярреал – Атлетико
 1 : 2
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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