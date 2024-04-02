В «Барселоне» пытаются убедить Хави остаться
В «Барселоне» заинтересованы в продолжении сотрудничества с нынешним главным тренером команды Хави, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, руководство каталонцев по-прежнему не приблизилось к договоренности ни с одним из тренеров, поскольку продолжает рассчитывать на продолжение сотрудничества с Хави. В клубе пытаются убедить главного тренера остаться.
Mundo Deportivo сообщает, что Хави потребует усиление команды, если останется в клубе. Для того чтобы тренер мог продолжать работы, ему нужно быть уверенным, что у клуба есть средства для подписания игроков, которые ему необходимы.
В январе 44-летний испанец объявил, что покинет «Барселону» в конце сезона. Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021 года.
После 30 матчей «Барселона» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице испанской ла лиги, отставая от «Реала» на 8 очков. Также клуб сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|30
|23
|6
|1
|66-20
|75
|
2
|Барселона
|30
|20
|7
|3
|61-34
|67
|
3
|Жирона
|30
|20
|5
|5
|62-36
|65
|
4
|Атлетико
|30
|18
|4
|8
|56-35
|58
|
5
|Атлетик
|30
|16
|8
|6
|50-28
|56
|
6
|Р. Сосьедад
|30
|13
|10
|7
|43-31
|49
|
7
|Бетис
|30
|10
|12
|8
|36-36
|42
|
8
|Валенсия
|29
|11
|8
|10
|32-32
|41
|
9
|Осасуна
|30
|11
|6
|13
|36-43
|39
|
10
|Вильярреал
|30
|10
|8
|12
|48-53
|38
|
11
|Хетафе
|30
|9
|11
|10
|37-43
|38
|
12
|Лас-Пальмас
|30
|10
|7
|13
|29-33
|37
|
13
|Алавес
|30
|8
|8
|14
|26-36
|32
|
14
|Мальорка
|30
|6
|13
|11
|25-35
|31
|
15
|Севилья
|30
|7
|10
|13
|37-44
|31
|
16
|Р. Вальекано
|30
|6
|12
|12
|25-38
|30
|
17
|Сельта
|30
|6
|10
|14
|32-44
|28
|
18
|Кадис
|30
|4
|13
|13
|21-40
|25
|
19
|Гранада
|29
|2
|8
|19
|30-59
|14
|
20
|Альмерия
|30
|1
|10
|19
|28-60
|13
|29.03
|23:00
|
Кадис – Гранада
|1 : 0
|30.03
|16:00
|
Хетафе – Севилья
|0 : 1
|30.03
|18:15
|
Альмерия – Осасуна
|0 : 3
|30.03
|20:30
|
Валенсия – Мальорка
|0 : 0
|30.03
|23:00
|
Барселона – Лас-Пальмас
|1 : 0
|31.03
|15:00
|
Сельта – Р. Вальекано
|0 : 0
|31.03
|17:15
|
Жирона – Бетис
|3 : 2
|31.03
|19:30
|
Алавес – Р. Сосьедад
|0 : 1
|31.03
|22:00
|
Реал – Атлетик
|2 : 0
|1.04
|22:00
|
Вильярреал – Атлетико
|1 : 2
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Артем Довбик
Жирона
|16
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|22
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3