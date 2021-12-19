Симеоне: «Когда я пришел в «Атлетико», все были привычны к тому, что он отстает от лидера на 10 очков»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после поражения от «Севильи» (1:2) прокомментировал неудачное выступление команды в текущем сезоне.
«Мы на вершине 10 лет. Когда я пришел в команду, все были привычны к тому, что она отстает от лидера на 10 очков. К сожалению, сейчас мы снова в таком положении. Надо найти в себе силы для того, чтобы позволить ситуации наладиться естественным образом», — приводит слова Симеоне Marca.
«Атлетико» потерпел третье поражение в ла лиге подряд. Мадридцы с 29 очками занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 13 очков.
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