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«Севилья» просила перенести дату матча против «Бетиса»

17:55
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«Севилья» просила перенести дату принципиального матча чемпионата Испании против «Бетиса», который назначен на 10 ноября. Однако получила отказ, сообщает Marca.

В этот день в Испании пройдут досрочные парламентские выборы. В клубе обеспокоены, что полиция не сможет обеспечить достаточные меры безопасности на стадионе. Однако в лиге мотивировали свой отказ тем, что в календаре не находится подходящей даты для проведения матча в другой день.

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