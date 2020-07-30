Сетьен сообщил руководству «Барсы», что ему не нужен Брэйтуэйт. Игрока продадут или отдадут в аренду

Нападающий Мартин Брэйтуэйт покинет «Барселону» этим летом, сообщает Goal.com со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, главный тренер каталонцев Кике Сетьен недоволен уровнем 29-летнего датчанина и сообщил руководству, что не нуждается в игроке. Сообщается, что «сине-гранатовые» уже ведут поиск новой команды для форварда и готовы либо продать его за сумму в 18 миллионов евро, которую сами потратили на футболиста зимой, либо отдать в аренду с правом выкупа.

Брэйтуэйт перешел в «Барселону» из «Леганеса» в феврале 2020 года. На его счету 11 матчей и 1 гол за каталонский клуб. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 9,5 миллиона евро.