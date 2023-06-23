Себальос — о продлении контракта с «Реалом»: «Счастлив остаться в лучшем клубе мира»

Полузащитник «Реала» Дани Себальос прокомментировал продление контракта с клубом.

Новое соглашение 26-летнего испанца со «сливочными» рассчитано до 2027 года.

«Где одни видят только трудности, другие ищут возможности. Где одни сдаются, другие не перестают бороться за свои мечты. Взволнован и счастлив провести еще 4 года в лучшем клубе мира. Мечта продолжается», — написал футболист в социальной сети.

Себальос выступает за «Реал» с 2017 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел за клуб 46 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 9 результативных передач.