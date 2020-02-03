Саво Милошевич: «Смолову будет непросто повторить путь Мостового или Карпина»

Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич поделился мнением о переходе Федора Смолова в «Сельту». Испанская команда арендовала российского нападающего до конца сезона.

— Сейчас у «Сельты» не самые простые времена, но это отличный клуб, — цитируют Милошевича «Известия». — Отлично помню, как играл там вместе с Карпиным и Мостовым. «Сельта» — хорошая команда, которая любит играть в красивый футбол. Можно сказать, это часть их традиции. Больше играть вперед, а не защищаться. Этот один из поставщиков молодых игроков, у них одна из лучших академий в Испании. Думаю, это отличный вариант для Смолова. Сможет ли он повторить путь Мостового или Карпина в «Сельте»? Это никогда невозможно предсказать. И вообще мне не очень нравится сравнивать игроков разных поколений. Мостовой и Карпин сделали отличную карьеру в Испании, и Смолову точно будет очень непросто повторить такое.