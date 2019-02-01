Сантьяго Солари: "Реал" провел очень солидный матч"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после победы над "Жироной" в 1/4 финала Кубка Испании (3:1) отметил, что команда заслужила этот результат. Также он с нетерпением ждет полуфинал, в котором мадридцы будут играть на победу.

– Игроки заслужили этот результат, они серьезно провели игру, сосредоточенно, с самоотдачей, борьбой, классом и талантом, – цитирует пресс-служба клуба Солари. – Мы выиграли первый матч, но нам предстояла сложная выездная игра с очень хорошей командой, которая очень сильна дома. Сегодня мы провели очень солидный матч. Следующая игра – еще одна битва, и мы должны сыграть также, как и прежде.

Полуфинал? Есть три замечательные команды, с одной из которых предстоит сыграть нам. Два полуфинала будут красивыми и сложными. Мы подойдем к игре с радостью и энтузиазмом. Если хочешь выиграть все титулы, то должен быть готов бороться. Мы на правильном пути.