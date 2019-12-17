Самюэль Это'О: «Думаю, «Барса» выиграет класико»

Бывший нападающий «Реала» и «Барселоны» Самюэль Это'О выразил мнение, что каталонский клуб выиграет предстоящее класико. Матч «Барселона» — «Реал» состоится 17 декабря, начало — в 22.00 по московскому времени.

— Очевидно, я хочу, чтобы «Барса» выиграла класико, и думаю, что они выиграют, — цитирует Omnisport Это'О. — Также я хочу увидеть хорошую игру, с уважением к обеим сторонам. Надеюсь, это будет выдающийся матч, какими они обычно бывают.

В «Барсе» все было особенным. Все говорили об этом переди игрой. Но я предпочитал сохранять спокоствие.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал»