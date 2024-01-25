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Хави: «Говорил еще после жеребьевки, что нам не повезло с соперником»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хави.
Фото Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Атлетика» (2:4) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

«Мы попытались. Я считаю, что мы хорошо сражались с великолепной командой, которая очень сильна в домашних матчах. Я уже говорил после жеребьевки, что нам не повезло с соперником. Можем гордиться тем, что попытались. Сейчас мы должны восстановиться и готовиться кборьбе в ла лиге и Лиге чемпионов», — цитирует Marca Хави.

Соперник «Атлетика» по полуфиналу определится по итогам жеребьевки. Ранее победы в своих матчах 1/4 финала одержали «Реал Сосьедад» и «Мальорка».

24&nbsp;января. Атлетик&nbsp;&mdash; Бильбао&nbsp;&mdash; 4:2. «Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
2
 Реал 20 16 3 1 43-13 51
3
 Барселона 20 13 5 2 40-24 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 20 13 2 5 40-23 41
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 21 7 10 4 24-24 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
12
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
13
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
20
 Альмерия 21 0 6 15 21-46 6
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26.01 23:00
Альмерия – Алавес
 - : -
27.01 16:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
27.01 18:15
Севилья – Осасуна
 - : -
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Барселона – Вильярреал
 - : -
27.01 23:00
Мальорка – Бетис
 - : -
28.01 16:00
Сельта – Жирона
 - : -
28.01 18:15
Атлетико – Валенсия
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Вильярреал

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