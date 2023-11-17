«Реал» сообщил о разрыве боковых связок колена у Камавинга

«Реал» на официальном сайте подтвердил разрыв внешней боковой связки правого колена у полузащитника Эдуардо Камавинга.

Ожидается, что он выбыл до конца 2023 года и вернется в строй в январе 2024-го.

15 ноября 21-летний полузащитник покинул тренировку национальной команды из-за удара в колено в столкновении с вингером «ПСЖ» Усманом Дембеле.

В текущем сезоне Камавинга провел 17 матчей за «Реал» во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.