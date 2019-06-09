"Реал" представил тренировочную форму. Она сделана из пластика. Фото

"Реал" представил форму, в которой футболисты будут выходить на предматчевые тренировки в следующем сезоне.
Экипировка разработана совместно с adidas и Parley for the Oceans, организации по защите мирового океана от загрязнения пластиком. В ее основе – переработанные пластиковые бутылки, одноразовая посуда и пакеты, выловленный в прибрежных водах.
Футболка выполнена в виде бело-серых пятен и разводов и уже доступна к заказу в официальном магазине мадридского клуба.
Preparados para darlo todo. 🌊— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 9 июня 2019 г.
Nuestra nueva camiseta prepartido de @adidasfootball, hecha con plástico de océano https://t.co/KTJWScCiCA.
👕 https://t.co/29voB1Dk4h#HalaMadrid #DareToCreate pic.twitter.com/iFy98Ukib9
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