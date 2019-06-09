"Реал" представил тренировочную форму. Она сделана из пластика. Фото

"Реал" представил форму, в которой футболисты будут выходить на предматчевые тренировки в следующем сезоне.

Экипировка разработана совместно с adidas и Parley for the Oceans, организации по защите мирового океана от загрязнения пластиком. В ее основе – переработанные пластиковые бутылки, одноразовая посуда и пакеты, выловленный в прибрежных водах.

Футболка выполнена в виде бело-серых пятен и разводов и уже доступна к заказу в официальном магазине мадридского клуба.