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Сегодня, 11:20

«Реал» намерен продлить контракт с Анчелотти

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Карло Анчелотти.
Фото AFP

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти зимой может продлить контракт с мадридским клубом, сообщает AS.

По информации источника, 10 января руководство «сливочных» планирует встретиться с итальянском специалистом для переговоров по продлению действующего соглашения, рассчитанного до 30 июня 2024 года.

Как утверждает источник, Анчелотти также готов к продолжению работы с мадридским клубом.

64-летний Анчелотти возглавлял королевский клуб в 2013-2015 годах и с 2021 года до настоящего момента. Под его руководством мадридская команда в сезоне-2021/22 стала чемпионом Испании, а также дважды выиграла Лигу чемпионов.

«Реал» лидирует в чемпионате Испании-2023/24, набрав 45 очков в 18 играх.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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«Реал» запретил болельщикам наносить фамилии Мбаппе и Холанда на форму при покупке в клубном магазине
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 18 14 3 1 39-11 45
2
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетико 18 12 2 4 36-19 38
5
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
6
 Р. Сосьедад 18 8 7 3 29-18 31
7
 Бетис 18 6 10 2 20-18 28
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 18 3 9 6 17-22 18
15
 Алавес 18 4 4 10 14-24 16
16
 Севилья 18 3 7 8 23-25 16
17
 Кадис 18 2 9 7 14-24 15
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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2.01 19:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
2.01 21:15
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
2.01 23:30
Валенсия – Вильярреал
 - : -
3.01 19:00
Гранада – Кадис
 - : -
3.01 21:15
Сельта – Бетис
 - : -
3.01 21:15
Реал – Мальорка
 - : -
3.01 23:30
Жирона – Атлетико
 - : -
4.01 19:00
Осасуна – Альмерия
 - : -
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Севилья – Атлетик
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Лас-Пальмас – Барселона
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Хетафе

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Реал

 6
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 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
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