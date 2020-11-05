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«Реал» может отозвать Рейниера из дортмундской «Боруссии» зимой

15:39
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«Реал» недоволен положением полузащитника Рейниера в дортмундской «Боруссии», за которую футболист выступает на правах аренды из «Королевского клуба», сообщает AS.

По информации источника, в руководстве «сливочных» разочарованы тем, что 18-летний бразилец редко появляется на поле. Сообщается, что «Реал» может отозвать игрока зимой 2021 года.

В сезоне-2020/21 Рейниер выходил на поле в 7 матчах «Боруссии», проведя на поле в сумме 105 минут и не отличившись результативными действиями.

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