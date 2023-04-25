«Реал» готов рассмотреть предложения по трансферу Тчуамени

Совет директоров «Реала» не исключает продажу полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает Fichajes. По информации источника, мадридцы недовольны покупкой и считают, что продажа француза может принести больше пользы.

Прошлым летом «Реал» приобрел Тчуамени из «Монако» за 80 миллионов евро. В игроке видели прямую замену ушедшему в «Манчестер Юнайтед» Каземиро, но в этом сезоне хавбек очень редко появляется в стартовом составе.

В мадридском клубе понимают, что 23-летний футболист еще молод и может прогрессировать, поэтому расставаться с ним не спешат. «Реал» готов к такому шагу, если поступит достойное предложение, способное окупить стоимость трансфера французского футболиста.

В текущем сезоне Тчуамени принял участие в 39 матчах во всех турнирах и отдал 4 результативные передачи. Его трансферную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 90 миллионов евро. Контракт француза со «сливочными» действует до лета 2028 года.