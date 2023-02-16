«Реал» разгромил «Эльче». Бензема оформил дубль

«Реал» переиграл «Эльче» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании — 4:0.

На 8-й минуте Марко Асенсио забил первый гол в матче. Затем форвард Карим Бензема реализовал два пенальти. На перерыв команды ушли при счете 3:0.

Во второй половине единственный гол забил полузащитник Лука Модрич. Он на 68-й минуте вышел на замену, а на 80-й с линии штрафной площади пробил точно в уголв ворот соперника.

«Реал» сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до 8 очков. «Эльче» занимает последнюю строчку.