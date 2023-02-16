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«Реал» разгромил «Эльче». Бензема оформил дубль

«Реал» разгромил «Эльче» в матче ла лиги
Евгений Козинов
Корреспондент
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15 февраля. «Реал» — «Эльче» — 4:0.
Фото Reuters

«Реал» переиграл «Эльче» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании — 4:0.

На 8-й минуте Марко Асенсио забил первый гол в матче. Затем форвард Карим Бензема реализовал два пенальти. На перерыв команды ушли при счете 3:0.

Во второй половине единственный гол забил полузащитник Лука Модрич. Он на 68-й минуте вышел на замену, а на 80-й с линии штрафной площади пробил точно в уголв ворот соперника.

«Реал» сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до 8 очков. «Эльче» занимает последнюю строчку.

Испания. Лига 1. 21-й тур
15 февр, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
4:0
Эльче

Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
ФК Эльче
0
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Бензема обошел Рауля по голам за «Реал» в ла лиге, впереди только Роналду
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 21 15 3 3 44-17 48
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 21 1 6 14 15-44 9
Результаты / календарь
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38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 2 : 3
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 1 : 2
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 1 : 1
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 0 : 1
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 0 : 0
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 0 : 1
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 2 : 3
15.02 23:00
Реал – Эльче
 4 : 0
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
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