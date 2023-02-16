Бензема обошел Рауля по голам за «Реал» в ла лиге, впереди только Роналду

Нападающий Карим Бензема обошел Рауля по голам за «Реал» в ла лиге.

35-летний форвард оформил дубль в ворота «Эльче» в 21-м туре чемпионата Испании. Оба мяча Бензема забил с пенальти.

Как сообщает Opta, на счету игрока теперь 230 голов в ла лиге. Француз обошел экс-нападающего «Реала» Рауля (228 голов) и теперь занимает второе место в списке лучших бомбардиров клуба в чемпионате страны.

Впереди только Криштиану Роналду, на счету которого 311 голов в ла лиге за «Реал».

Также, по данным Opta, Бензема занимает пятое место в писке лучших бомбардиров чемпионата Испании. На четвертом местое Уго Санчес (234 гола), на третьем —Тельмо Сарра (252), на втором — Роналду (311). На первой строчке находится Лионель Месси (474).