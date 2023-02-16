Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 00:24

Бензема обошел Рауля по голам за «Реал» в ла лиге, впереди только Роналду

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий Карим Бензема обошел Рауля по голам за «Реал» в ла лиге.

35-летний форвард оформил дубль в ворота «Эльче» в 21-м туре чемпионата Испании. Оба мяча Бензема забил с пенальти.

Как сообщает Opta, на счету игрока теперь 230 голов в ла лиге. Француз обошел экс-нападающего «Реала» Рауля (228 голов) и теперь занимает второе место в списке лучших бомбардиров клуба в чемпионате страны.

Впереди только Криштиану Роналду, на счету которого 311 голов в ла лиге за «Реал».

Также, по данным Opta, Бензема занимает пятое место в писке лучших бомбардиров чемпионата Испании. На четвертом местое Уго Санчес (234 гола), на третьем —Тельмо Сарра (252), на втором — Роналду (311). На первой строчке находится Лионель Месси (474).

Источник: https://twitter.com/OptaJose/status/1625957116417548292?s=20
Карим Бензема
ФК Реал
0
Читайте также
Саша, держись! Не стало Михаила Овечкина
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Овечкин сообщил о смерти отца
На Украине обвинили Россию в запуске шаров для отвлечения ПВО
Журналист Херш обвинил СМИ и власти США в замалчивании данных о подрыве «Северных потоков»
15 февраля — Сретение Господне: значение, приметы и традиции праздника
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселоне» грозит исключение из ла лиги и снятие очков, если выплаты вице-президенту судейского комитета сочтут коррупцией
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 2 : 3
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 1 : 2
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 1 : 1
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 0 : 1
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 0 : 0
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 0 : 1
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 2 : 3
15.02 23:00
Реал – Эльче
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости