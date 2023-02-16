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Сегодня, 07:57

Камавинга — о борьбе «Реала» за чемпионство: «Нет ничего невозможного»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эдуардо Камавинга.
Фото Reuters

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга после победы над «Эльче» (4:0) в матче 21-го тура чемпионата Испании отметил, что его команда имеет шансы побороться за чемпионство. Сливочные сократили отставание от лидирующей «Барселоны» до 8 очков.

«Нет ничего невозможного. Мы видели это в прошлом сезоне в Лиге чемпионов, поэтому будем бороться до конца», — цитирует Football Espana Камавинга.

Также 20-летний француз отметил, что ему нравится больше играть на позиции полузащитника, как это было в матче с «Эльче». В последние недели Камавинга был использован в качестве левого защитника из-за травмы, полученной Ферланом Менди в матче против «Атлетико» в январе.

«Мне больше нравится играть в качестве опорника. Я не защитник, но играл там, чтобы помочь команде. Сегодня я был опорником, и я счастлив», — добавил Камавинга.

15&nbsp;февраля. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Эльче&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. «Реал» разгромил «Эльче». Бензема оформил дубль

Футбол
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 21 15 3 3 44-17 48
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 21 1 6 14 15-44 9
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 2 : 3
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 1 : 2
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 1 : 1
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 0 : 1
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 0 : 0
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 0 : 1
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 2 : 3
15.02 23:00
Реал – Эльче
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
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