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«Реал» вырвал победу у «Эльче» на 92-й минуте

20:12
&quot;Реал&quot; - &quot;Эльче&quot; - 2:1. Фото ФК "Реал"
&quot;Реал&quot; - &quot;Эльче&quot; - 2:1. Фото ФК "Реал"
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«Реал» обыграл «Эльче» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 2:1. Дубль в составе мадридцев оформил Карим Бензема. Победный мяч француз провел на второй добавленной минуте.

Чемпионат Испании

Лига 1

27-й тур

«Реал» — «Эльче» — 2:1 (0:0)

Голы: Кальво, 61 (0:1). Бензема, 73 (1:1). Бензема, 90+1 (2:1).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос (Родригу, 61), Варан, Начо, Менди, Иско (Модрич, 62), Каземиру, Вальверде (Кроос, 62), Бензема, Васкес, Винисиус Жуниор (Азар, 75).

«Эльче»: Бадиа, Барраган (Сифуэнтес, 36), Мохика, Верду, Кальво, Марконе, Гути (Диего Гонсалес, 87), Каррильо, Фидель (Хосема, 87), Бойе (Мфулу, 75), Тете Моренте (Хосан, 75).

Предупреждения: Бензема, 37. Каррильо, 69.

Судья: Фигероа Васкес.

13 марта. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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