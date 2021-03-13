«Реал» вырвал победу у «Эльче» на 92-й минуте
«Реал» обыграл «Эльче» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 2:1. Дубль в составе мадридцев оформил Карим Бензема. Победный мяч француз провел на второй добавленной минуте.
Чемпионат Испании
Лига 1
27-й тур
«Реал» — «Эльче» — 2:1 (0:0)
Голы: Кальво, 61 (0:1). Бензема, 73 (1:1). Бензема, 90+1 (2:1).
«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос (Родригу, 61), Варан, Начо, Менди, Иско (Модрич, 62), Каземиру, Вальверде (Кроос, 62), Бензема, Васкес, Винисиус Жуниор (Азар, 75).
«Эльче»: Бадиа, Барраган (Сифуэнтес, 36), Мохика, Верду, Кальво, Марконе, Гути (Диего Гонсалес, 87), Каррильо, Фидель (Хосема, 87), Бойе (Мфулу, 75), Тете Моренте (Хосан, 75).
Предупреждения: Бензема, 37. Каррильо, 69.
Судья: Фигероа Васкес.
13 марта. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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