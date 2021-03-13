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«Алавес» и «Кадис» сыграли вничью

18:00
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«Алавес» и «Кадис» в матче 27-го тура чемпионата Испании сыграли вничью со счетом 1:1.

«Кадис» занимает 13-е место в таблице. «Алавес» — 18-й.

Чемпионат Испании

Лига 1

27-й тур

«Алавес» — «Кадис» — 1:1 (1:0)

Голы: Хоселу, 36 — с пенальти (1:0). Фернандес, 84 — с пенальти (1:1).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Хоселу, Мендес (Кордоба, 79), Риоха (Лукас, 65), Пеллистри (Понс, 85).

«Кадис»: Ледесма, Кала, Эспино, Фали, Мауро (Санчес, 6), Фернандес, Хосе Мари (Гарридо, 90+1), Йенссон, Негредо (Малбашич, 83), Переа (Искиэрдо, 90+1), Собрино (Шапонич, 83).

Предупреждения: Санчес, 34. Томас Пина, 70. Фали, 74. Гарсия, 80. Шапонич, 90+2.

Удаление: Гарсия, 81.

Судья: Диас де Мера Эскудерос (Испания).

13 марта. Витория. Стадион «Мендисорроса».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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