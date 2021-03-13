«Алавес» и «Кадис» сыграли вничью
«Алавес» и «Кадис» в матче 27-го тура чемпионата Испании сыграли вничью со счетом 1:1.
«Кадис» занимает 13-е место в таблице. «Алавес» — 18-й.
Чемпионат Испании
Лига 1
27-й тур
«Алавес» — «Кадис» — 1:1 (1:0)
Голы: Хоселу, 36 — с пенальти (1:0). Фернандес, 84 — с пенальти (1:1).
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Хоселу, Мендес (Кордоба, 79), Риоха (Лукас, 65), Пеллистри (Понс, 85).
«Кадис»: Ледесма, Кала, Эспино, Фали, Мауро (Санчес, 6), Фернандес, Хосе Мари (Гарридо, 90+1), Йенссон, Негредо (Малбашич, 83), Переа (Искиэрдо, 90+1), Собрино (Шапонич, 83).
Предупреждения: Санчес, 34. Томас Пина, 70. Фали, 74. Гарсия, 80. Шапонич, 90+2.
Удаление: Гарсия, 81.
Судья: Диас де Мера Эскудерос (Испания).
13 марта. Витория. Стадион «Мендисорроса».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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